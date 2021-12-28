Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»

Уровень нейтрализации омикрон-штамма российской вакциной от коронавируса «Спутник V» очень высокий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС во вторник, 28 декабря.

Как рассказал глава государства, руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил его, что, согласно проведенным исследованиям, «Спутник V» «точно нейтрализует новый штамм "омикрон"».