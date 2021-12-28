Россиянам привели простой способ проверки красной икры на подлинность

Подлинность красной икры можно проверить с помощью горячей воды. Такой простой способ привел в беседе с телеканалом «Мир 24» маркетолог Владимир Козлов.

Икринку следует поместить в воду: если она растворится, значит — это подделка, пояснил эксперт. По его словам, в последнее время количество некачественного товара возросло.

Козлов уверен, что россиянам не стоит гнаться за низкой ценой продукта. Красную икру для праздничного новогоднего стола лучше всего приобретать в больших супермаркетах. Там следят за качеством товаров.

Кроме того, маркетолог посоветовал всегда сохранять чеки, чтобы иметь возможность вернуть некачественный продукт.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала три главные ошибки во время новогоднего застолья.

Первая из них, по словам врача, — садиться за стол голодным. Если человек потом съедает много вредной пищи и переедает, это может сказаться плохо на здоровье печени и поджелудочной железы. Романенко посоветовала делать небольшие перекусы перед праздничным застольем.

Вторая ошибка, которую допускают россияне перед застольем — это прием ферментов. Их необходимо выпивать во время еды, в противном случае такие препараты могут навредить слизистой желудка. Также врач не рекомендует закусывать алкоголь жирной пищей — это третья ошибка.

