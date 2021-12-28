Россияне бросились получать инвестиционные гражданства других стран

Состоятельные россияне все чаще интересуются покупкой зарубежной недвижимости с целью получения вида на жительства (ВНЖ) или гражданства. О том, что соотечественники бросились получать инвестиционные паспорта других стран, свидетельствуют материалы агентства Skolkovo Realty, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». В ноябре 2021-го спрос на недвижимость «для паспорта» за пределами России вырос на ​​15 процентов относительно октября.

По итогам 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) количество запросов на покупку жилья за пределами РФ с целью получения ВНЖ или гражданства выросло на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 20 процентов относительно показателя 2019-го, подсчитали аналитики.

Наиболее востребованными среди россиян, желающих получить другое гражданство или ВНЖ, были Португалия, Сент-Китс и Невис, Гренада, Турция и Черногория. По прогнозам экспертов, сегмент инвестиционного гражданства будет только расти. В 2022 году они ожидают роста спроса на иностранные паспорта в полтора раза.

Ранее стало известно, что 66 процентов состоятельных российских покупателей зарубежного жилья рассматривают его покупку с целью получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, оставшиеся 34 процента хотят приобрести недвижимость непосредственно для проживания или в инвестиционных целях.