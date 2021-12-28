Россияне бросились получать инвестиционные гражданства других стран
Состоятельные россияне все чаще интересуются покупкой зарубежной недвижимости с целью получения вида на жительства (ВНЖ) или гражданства. О том, что соотечественники бросились получать инвестиционные паспорта других стран, свидетельствуют материалы агентства Skolkovo Realty, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». В ноябре 2021-го спрос на недвижимость «для паспорта» за пределами России вырос на 15 процентов относительно октября.
По итогам 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) количество запросов на покупку жилья за пределами РФ с целью получения ВНЖ или гражданства выросло на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 20 процентов относительно показателя 2019-го, подсчитали аналитики.
Наиболее востребованными среди россиян, желающих получить другое гражданство или ВНЖ, были Португалия, Сент-Китс и Невис, Гренада, Турция и Черногория. По прогнозам экспертов, сегмент инвестиционного гражданства будет только расти. В 2022 году они ожидают роста спроса на иностранные паспорта в полтора раза.
Ранее стало известно, что 66 процентов состоятельных российских покупателей зарубежного жилья рассматривают его покупку с целью получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, оставшиеся 34 процента хотят приобрести недвижимость непосредственно для проживания или в инвестиционных целях.