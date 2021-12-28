Вооруженные силы Украины указали политикам их место в обороне страны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попросили политиков не вмешиваться в дела организации обороны страны, кроме как в тех местах, которые определены законом. Роль «местных руководителей» указал министр обороны страны Алексей Резников, сообщается на сайте ведомства.

«Я призываю вас (политиков, возглавляющих местные и региональные администрации — прим. «Ленты.ру») воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном — защите нашей страны. Здесь не место пиара и передергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий», — заявил Резников. По мнению министра, подобные инициативы только мешают ВСУ выполнять свой долг, нарушая вертикаль власти в вопросах обороны.

Ранее с объявлением о создании штаба сил территориальной обороны выступил мэр Киева Виталий Кличко. Политик встретился с представителями Службы безопасности Украины, полиции города и другими силовыми структурами. Представители командования ВСУ также были на собрании, сообщалось на портале украинской столицы.

Резников ждет от гражданских чиновников, в том числе и Кличко, куда меньшего энтузиазма. «Городские и сельские главы, местное самоуправление в целом, вносят свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы», — объяснил министр. В разъяснениях Резников опирался на законодательство.

27 декабря политический эксперт Алексей Фещенко рассказал, что Украина «постоянно стремится туда, куда не просят». Политолог призвал украинцев поверить в собственные силы, а не пытаться присоединиться к разным блокам и союзам.