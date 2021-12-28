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Крым обновил рекордные показатели по турпотоку

Глава Крыма Аксенов: в 2021 году турпоток на полуостров достиг 9,5 миллиона человек

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о рекордном турпотоке в регион в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по его словам, количество путешественников, посетивших республику в уходящем году, снова обновило рекордные показатели и достигло 9,5 миллиона человек — это на 20 процентов больше, чем в 2020 году.

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Аксенов пояснил, что увеличение турпотока на полуостров вызвано закрытием многих популярных пляжных направлений из-за коронавируса. Глава Крыма также предположил, что в следующем году этот показатель может вырасти до 10 миллионов человек, если уровень сервиса на курортах будет соответствовать ожиданиям отдыхающих.

Как отметил Аксенов, в Крым массово приезжают украинцы вопреки «перепонам», которые «чинит украинская власть». «У многих крымчан друзья, родственники, одноклассники и так далее. Многие (украинцы — прим. «Ленты.ру») до сих пор ездят к родным и близким», — уточнил он и добавил, что местные относятся лояльно к гражданам соседней страны.

Ранее в декабре министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что россияне снова заняли первое место по турпотоку в страну. «С начала этого года число иностранных туристов в Египте постепенно увеличивалось, показатели существенно улучшились летом и особенно — с началом осенне-зимнего сезона», — уточнил он.

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Мария Гейн
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