На Украине рассказали о подготовке Западом санкций против России

Западные страны не определились с санкционной политикой в отношении России. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью «РБК-Украина».

Глава МИД рассказал о подготовке США, ЕС и Великобританией санкций против России и отметил, что они «очень живо» принялись за разработку нового пакета мер, а «ключевые конкретные решения» в этом направлении почти готовы. При этом он добавил, что Запад пока не решил, в каком порядке вводить разработанные ограничения.

По словам Кулебы, разногласия касаются того, применять ли сразу весь пакет санкций или работать «через дипломатические каналы», заставляя Россию «пойти навстречу». Другой причиной «торможения» санкционного процесса он назвал рождественские праздники и обыкновенное для этого периода сворачивание внешнеполитической активности.

В своем интервью Кулеба также сделал предположение о дипломатических целях российского президента Владимира Путина. По его мнению, глава государства намерен использовать переговоры с Западом, чтобы «что-то выжать для себя».