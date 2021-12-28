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Украинский министр иностранных дел назвал дипломатическую цель Путина

Глава МИД Украины Кулеба: Путин поставил задачу выжать из Запада что-то для себя
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Jonathan Nackstrand / Reuters

Дипломатическая цель российского президента Владимира Путина состоит в том, чтобы «что-то выжать для себя» от стран НАТО и Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина».

«Сейчас задача, которую ставит перед собой Путин — не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать», — назвал глава украинского МИД задачу российской дипломатии. Кулеба добавил, что России удалось выйти из дипломатической изоляции еще в 2015-2016 годах.

При этом поставленных целей Путин должен добиться, не потеряв репутацию надежного поставщика энергоресурсов в Европу, заметил политик. По его мнению, это единственное, за что волнуется российское руководство в переговорах с западными странами.

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Кулеба также счел отказ НАТО от планов по расширению альянса на Восток «позором». Украинский политик намекнул, что Москва отыгрывает в дипломатии «стратегию безумца».

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Дмитрий Настасьев
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