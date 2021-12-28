Литва призвала НАТО выдвинуть требования к России

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в эфире радио LRT призвал НАТО выдвинуть требования к России, передает ТАСС.

«Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены», — сказал Анушаускас.

Он выразил надежду на то, что в ходе предстоящих в январе контактов Москвы с Вашингтоном, Североатлантическим альянсом и ОБСЕ не последуют решения, снижающие уровень региональной безопасности. «Полагаю, что в ходе этих контактов будет соблюдаться основной принцип: без ведома государств региона не вести за их спиной никакие переговоры», — добавил глава Минобороны.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что переговоры с США могут пройти 10 января. По словам замминистра, Москва будет настаивать на обсуждении проекта договора о гарантиях безопасности, «но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях».

17 декабря МИД опубликовал проекты договоров с НАТО и США. Москва призывает альянс отказаться от дальнейшего расширения на Восток.