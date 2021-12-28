Милонов ответил на предложение Жириновского отменить новогодние каникулы

Не стоит лишать россиян общения с детишками в новогодние каникулы, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить праздничные выходные и добавить эти дни к отпускным.

«Мне очень сложно выразить несогласие с мэтром российской политики, но я все-таки хотел бы возразить, поскольку лично я новогодние каникулы не провожу в пьянке-гулянке. Я рад, что в новогодние каникулы я могу быть побольше со своими детьми, и у них тоже каникулы, и они сидят не за телефонами, телевизором, а со мной», — поделился депутат.

Милонов согласился с тем, что новогодние каникулы не должны становится периодом тотальной пьянки Но он заметил, что если человек проводит это время «по-скотски», то он будет так делать вне зависимости от каникул. «Это прекрасный праздник, когда можно тратить деньги не на водку, а на игрушку для ребенка. Те, что сидят в зеленом состоянии, рыгают, бухают, могли бы с дочкой погулять по парку, в музей сходить. Вот так надо», — выразил озабоченность политик.

Также он отметил, что принимает выбор людей, которые отказываются от новогодних каникул или отпусков в пользу работы, если у них нет детей или они уже выросли.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и добавить 15 дней к обычным 28 отпускным дням россиян, чтобы они сами выбирали, когда отдыхать. По словам политика, в период длительных выходных в январе россиянам ничего не остается, кроме как выпивать, что приводит к росту бытовых преступлений, смертности и потерь в экономике.

