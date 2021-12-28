В Муромской епархии отреагировали на смерть ослика Моисея

Ослик Моисей, которого обнаружили замерзшим на обочине дороги во Владимирской области, скончался еще в Спасо-Преображенском монастыре. В момент, когда тело животного обнаружили, его везли хоронить, однако машина сломалась по пути. Таким образом на смерть животного отреагировали в пресс-службе Муромской епархии.

Там рассказали, что ослик жил в монастыре с 2013 года. За ним ухаживали, животному своевременно делали прививки, а в 2019 году ему провели операцию по удалению доброкачественной опухоли.

«Смерть ослика наступила неожиданно 21 декабря 2021 года в загончике, животное не болело. Предположительная причина смерти — колики», — заявили в пресс-службе.

Захоронение Моисея поручили одному из работников, однако по пути к месту транспортное средство сломалось. Работник выгрузил останки ослика на обочину, а после того, как появился подходящий транспорт, доставил их к месту захоронения. По данным епархии, сфотографировать замерзшего ослика успели как раз в этот момент.

Отмечается, что в распоряжении епархии есть видеозапись, на которой запечатлена транспортировка уже мертвого ослика на территории монастыря.

«Таким образом, получившее распространение обвинение монастыря в том, что ослика выбросили умирать в мороз на улицу, не соответствует истине и опровергается видеоматериалами», — заключили в пресс-службе.

Об инциденте стало известно 26 декабря. Лежавшее животное обнаружили в сугробе на обочине дороги проезжающие мимо автомобилисты.