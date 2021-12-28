Россиянка раскрыла способ культурно отказать ищущим «халявный» ночлег туристам

Россиянка, проживающая в Краснодарском крае, раскрыла способ культурно отказать людям, которые напрашиваются на «халявный» ночлег по пути в отпуск. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, она бы, не думая, пригласила погостить к себе самых близких членов семьи (родителей, сестер или братьев), а также лучших друзей. Однако дальних родственников и малознакомых людей, которые ищут способ сэкономить на путешествии, она бы в дом не пустила.

«После переезда в Краснодар просьбы на тему “А можно у вас переночевать?” поступают постоянно. Полагаю, та же история у многих жителей Москвы, Петербурга, Казани, Калининграда, ну а про морские курорты, где много туристов, и вовсе говорить нечего», — заявила она.

Автор отметила, что говорить «нет» нужно уметь, так как многие болезненно реагируют на отказы. Например, она предложила объяснить, что в доме нет лишних матрасов, подушек и одеял для гостей.

Россиянка добавила, что людям, которые напрашиваются в гости, она обычно рекомендует недорогие отели. При этом она уточнила, что если дальнейшие отношения с человеком не важны, то можно отказать без объяснения причин.

Ранее в декабре часто путешествующая россиянка перечислила самые раздражающие привычки туристов. По мнению девушки, некоторые люди часто забывают о том, что их свобода заканчивается там, где они начинают мешать своим поведением окружающим. Так, она раскритиковала путешественников, которые часто опаздывают, в результате чего их вынуждены ждать экскурсионные группы или остальные пассажиры автобусов.