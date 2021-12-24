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Часто путешествующая россиянка назвала самые раздражающие привычки туристов

Россиянка раскритиковала часто опаздывающих и покупающих неприятные сувениры туристов

Фото: Pixabay

Российская туристка, которая часто путешествует по стране и за ее пределами, назвала самые раздражающие привычки отдыхающих. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению автора блога, некоторые люди часто забывают о том, что их свобода заканчивается там, где они начинают мешать своим поведением окружающим. Так, россиянка раскритиковала путешественников, которые часто опаздывают, в результате чего их вынуждены ждать экскурсионные группы или остальные пассажиры автобусов.

Также, по мнению девушки, неудобства остальным причиняют туристы, которые устраивают «забеги» по магазинам, теряются в них или покупают доставляющие дискомфорт сувениры — например, ароматную рыбу или громко звенящие колокольчики.

«Если вы едете отдыхать самостоятельно с такими друзьями — то половину вашей прогулки они будут зависать в сувенирных. Не купить, так посмотреть», — считает автор блога.

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Кроме того, раздражение путешественницы вызывают курящие туристы, которые не задумываются о вреде табачного дыма и начинают курить прямо у экскурсионного автобуса или посреди группы людей.

«Что мешает отойти за угол? Отсутствие желания подумать о других людях или просто отсутствие мозгов? Прошу прощения за резкость, но поведение таких людей действительно задевает и в ежедневной жизни — наболело!» — призналась девушка.

Еще среди неприятных привычек туристов россиянка отметила маниакальное желание фотографировать — при этом такие люди постоянно лезут в кадр других путешественников. Также она заметила, как раздражают отдыхающие, которые постоянно разговаривают по телефону или по видеосвязи.

Ранее в ноябре стюардесса рассказала о худших случаях с пассажирами на борту самолета. Так, однажды она столкнулась с назойливыми туристами, которые требовали принести им кофе, в то время как бортпроводница делала искусственное дыхание потерявшему сознание мужчине.

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Дарья Рыбак
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