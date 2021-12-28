Шведский лыжник обвинил россиянина в неспортивном поведении на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Калле Хальфварссон обвинил россиянина Артема Мальцева в неспортивном поведении в полуфинале спринта на первом этапе «Тур де Ски». Об этом сообщает Expressen.

«Мальцев поступил неспортивно и некрасиво. Сейчас будут говорить про отмазки, но он испортил мне гонку. Это неприятно», — заявил Хальфварссон. Он рассказал, что имел хорошую скорость на трассе, но россиянин выскочил перед ним и сбил его темп.

Шведский лыжник отметил, что по новым правилам запрещено маневрировать таким образом. «Думаю, правила трудны для понимания. Он не проехался по мне, но действовал неспортивно, заблокировал», — заявил спортсмен.

В полуфинальном забеге Хальфварссон остановился на четвертом месте, а Мальцев занял последнее место — шестое. Эти результаты не позволили лыжникам отобраться в финальную стадию гонки.

30 ноября итальянский лыжник Федерико Пеллегрино объяснил причину напряженных отношений между спортсменами из разных стран, в том числе между россиянами и норвежцами. Он заявил, что проблемы появились из-за не совсем ясных правил Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые не всегда правильно интерпретировались судьями. Лыжник отметил, что это создало путаницу для спортсменов, которые не всегда понимали, что им разрешено, а что нет.

Первый этап «Тур де Ски» проходит в Швейцарии с 28 по 29 декабря. Второй этап соревнований примет Германия, он пройдет с 31 декабря по 1 января.