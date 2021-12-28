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Стали известны подробности об оружии стрелявшего в больнице на Ставрополье врача

Эксперт по оружию: стрелявшему на Ставрополье врачу грозит наказание за незаконный автомат

Фото: СК РФ по Ставропольскому краю

Анестезиолог Андрей Мирошниченко стрелял в больнице Светлограда в Ставропольском крае из охолощенного автомата Калашникова, переделанного под боевое оружие. Такая модификация уголовно наказуема, пояснил «Ленте.ру» эксперт по оружию Вячеслав Ванеев.

Указание о том, что карабин был охолощенным означает, что из него нельзя было стрелять без незаконного вмешательства в устройство оружия.

«Это значит, что берется боевое оружие и с помощью технических мер в ствол загоняются штифты или он заваривается. То есть стрелять из него нельзя. Но умельцы меняют стволы, меняют запчасти или проваривают крепеж. То есть восстанавливают его боевую способность. Это уголовно наказуемое деяние, оно приравнивается к изготовлению нового оружия», — объяснил специалист.

Он отметил, что на получение охолощенного оружия разрешение не требуется. «На охолощенное оружие разрешение не требуется, это игрушка. Оно приравнивается к петардам», — отметил Ванеев.

Анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же. В момент, когда Мирошниченко вошел в кабинет к жене, остальные врачи либо сбежали из помещения, либо закрылись в кабинетах. Раздались несколько выстрелов — предполагается, что врач стрелял в стены и потолок.

Ранее сообщалось, что врач-стрелок в Светлограде был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

Отмечается также, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной кнопки в больнице. Стрелком оказался мужчина 1985 года. И стало понятно, чем он вооружен — это был охолощенный автомат Калашникова, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

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Виктория Немис
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