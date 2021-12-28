Встречающим Новый год в одиночестве россиянам дали совет

Психолог Юлия Царенко назвала причины, по которым некоторым людям хочется встречать Новый год одному. Также она дала советы тем, кто вынужденно окажется оторванным от семьи и друзей в праздники — устроить новогоднюю атмосферу для себя им никто не помешает. Своим мнением по этому поводу специалист поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Осознанное одиночество в Новый год

Если человек отказывается от празднования Нового года в кругу друзей и семьи, важно разобраться в причинах такого решения. «Важно понять, это одиночество вынужденное или осознанное. Иногда желание остаться одному это как некое наказание. Иногда это просто решение человека, значит для него это важно в этот период. Это его потребность, о которой он заявляет, и важно к этому проявить уважение», — пояснила психолог.

В случае, если человек делает осознанный выбор в пользу встречи Нового года в одиночку, его близким необходимо понять, что не всегда это свидетельствует о депрессии. Хотя, отметила специалист, этот вопрос также стоит прояснить. «Моя рекомендация в том, чтобы спросить, все ли у человека в порядке, чем можно помочь и выяснить, действительно ли ему сейчас это нужно. Пригласить, но оставить право выбора за человеком. Это позволяет сделать человеку самостоятельный выбор без давления. Здесь не должно быть такого, что мол все отмечают и ты должен. Это уже манипуляция», — добавила Царенко.

Если человек отказывается, то такое решение стоит принять и не стоит его уговаривать присоединиться к большой компании, пояснила эксперт. «Иногда друзья уговаривают такого человека присоединиться к ним, но это их желание отмечать большой компанией. Тут важно отделять себя от другого человека. Мне может быть это странно, но это другой человек, и у него есть свои желания, ему важно реализовывать свои потребности. Через три дня возможно ему захочется куда-то пойти, но сейчас это так», — отметила психолог.

Вынужденное одиночество в Новый год

Если же одиночество человека в новогоднюю ночь вынужденное, например, он оказался в командировке в другом городе, то важно понять, что грустить в этот момент — нормально, отметила Царенко. «Если есть ощущение грусти и меланхолии — ничего страшного. Мы постоянно пытаемся избежать этих чувств. Новый год у многих людей даже в компании может заставлять грустить. Это нормально. Не нужно бежать от себя. Здесь все-таки важно оставаться в контакте с этими переживаниями. Проживая их, вы сможете быстрее из них выйти», — поделилась специалист.

Ограждая себя или заполняя пространство искусственным весельем в попытке от сбежать от переживаний, вы не сможете от них избавиться. Вы в них застрянете и не начнете испытывать другие эмоции Юлия Царенко психолог

Но это не значит, что стоит упиваться собственным одиночеством, добавила она. Царенко порекомендовала людям, которым предстоит встретить Новый год в одиночку, разнообразить вечер любимым времяпрепровождением. Возможно, это будет просмотр фильма, который давно откладывался, возможно просто сон. «Если говорить про социализацию, если ее хочется, то здесь могу порекомендовать отправиться в кино, например», — посоветовала психолог.

Кроме этого, Юлия Царенко порекомендовала устроить праздник для самого себя. Например, приготовить или заказать любимые блюда, нарядиться и украсить дом. «Можно засервировать стол. Не всегда это нужно делать для множества людей, ты для себя так же имеешь право устроить праздник. Это тоже проявление любви к себе, понимания, что я тоже имею право на красоту и праздник», — заключила специалист.