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Авраам Руссо назвал национальность причиной своего поражения в шоу «Суперстар!»

Певец Авраам Руссо предположил, что проиграл на «Суперстаре!» из-за своей национальности
Авраам Руссо

Авраам Руссо. Фото: @avraamrusso

Российский эстрадный певец Авраам Руссо заявил, что национальность может быть вероятной причиной его поражения в финале шоу «Суперстар! Возвращение». Свое мнение артист высказал в разговоре с «Газетой.Ru».

«Кто из всех сделал шоу на мировом уровне? Они знали, что я — хедлайнер. Какой смысл был валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому что я нерусский», — предположил Руссо.

Он также подчеркнул, что важным фактором выступления является внешний вид артиста. «Если поставить всех участников в ряд, кто лучше всех выглядел? Все костюмы были мои, я сам их выбирал», — сказал 52-летний музыкант. Он добавил, что считает свои номера на телепроекте «самыми сильными».

Отмечается, что победителями шоу «Суперстар! Возвращение» стали певцы Шура и Виктор Салтыков. Финальный выпуск программы был показан 26 декабря.

Ранее российская артистка Лолита Милявская обматерила музыкального журналиста Сергея Соседова в ходе съемок шоу «Суперстар! Возвращение». Таким образом певица отреагировала на критику певца Виктора Салтыкова.

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Сергей Равин
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