Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица готовится к новой волне коронавируса, в эфире телеканала ТВЦ.

«Мы занимаемся подготовкой к новой волне», — сказал Собянин. По словам мэра, на данный момент в городе задействовано шесть тысяч мест, еще столько же мест не выводятся из горячего резерва. «Конечно, мы надеемся на лучшее, но надо быть готовым к любым сценариям», — отметил он.

Ранее Собянин заявил, что в случае прихода омикрон-штамма коронавируса в Москву власти постараются сделать ограничения минимальными. Он отметил, что пандемия COVID-19 длится уже два года, люди адаптировались к реальности с вирусом. По его словам, город и экономика функционируют, все остальные отрасли также работают нормально.

При этом на период празднования Нового года ввод новых ограничений не планируется. Однако все будет зависеть от ситуации, которая плохо предсказуема, добавил мэр.