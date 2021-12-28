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На Урале запустят два туристических маршрута с местной кухней и сплавом по реке

На Урале запустят новые турмаршруты: «Уральские каникулы на Чусовой» и «На Урале есть»

Фото: Александр В.И. / Wikimedia

В Свердловской области запустят два необычных туристических маршрута: «Уральские каникулы на Чусовой. Путешествие сквозь пространство и время» и «На Урале есть. Гастрономические путешествия». Эти программы победили в конкурсе агентства стратегических инициатив «Открой свою Россию», сообщает портал Е1.

Протяженность маршрута «Уральские каникулы на Чусовой» составит 340 километров. Летом туристов будет ждать сплав по реке между скалами, а зимой — дорога на снегоходах вдоль Чусовой. Во время тура можно попариться в бане, попробовать авторскую кухню, пройти по экотропе, а также искупаться в чане под звездным ночным небом.

В рамках трехдневного маршрута «На Урале есть» участники смогут познакомиться с кухней Урала. В частности, некоторые блюда, которые предложат гостям программы, готовятся по авторским рецептам из местных продуктов.

В ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге собираются обновить главный туристический маршрут города — «Красную линию». Большая часть местных жителей высказалась за то, чтобы увеличить протяженность «Красной линии» с 6,5 до 8,5 километра. Кроме того, в нее будут включены новые объекты.

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Варвара Кошечкина
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