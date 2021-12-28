Умер бывший футболист «Ростова»

Бывший защитник сборной Узбекистана и российского «Ростова» Николай Ширшов умер в 47 лет. Об этом сообщается на сайте ростовчан.

Ширшов представлял ростовский клуб с 2000 по 2005 год. В составе «Ростова» он провел 120 матчей и забил один гол. Клуб выразил соболезнования родным и близким Ширшова.

Ширшов начал профессиональную карьеру в 1991 году в ташкентском «Свердловце», выступавшем во Второй лиге чемпионата СССР. В чемпионате Узбекистана он также представлял «Трактор» и «Пахтакор». С 2000 года Ширшов выступал в России. Помимо «Ростова», футболист также играл за «Батайск-2007», «Таганрог», «МИТОС».

С 1996 по 2005 на международном уровне представлял сборную Узбекистана. Вместе с командой он принял участие в трех розыгрышах Кубка Азии. В составе сборной он провел 64 матча и отметился 13 забитыми мячами.