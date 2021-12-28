В России прокомментировали политизацию сертификации «Северного потока-2»

Сроки сертификации российского газопровода «Северный поток-2» сложно прогнозировать, четко выраженной позиции Евросоюза по этому вопросу пока нет. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, цитату приводит РИА Новости.

Он также прокомментировал слухи о возможной политизации этой проблемы. Чижов считает, что сертификация — это действительно скорее политический, нежели юридический или технический вопрос. При этом прогнозировать, когда процедура завершится, сложно, добавил Чижов.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер страны Олаф Шольц наконец пришли к согласию по поводу «Северного потока-2» и признали, что не могут использовать энергию в качестве оружия для дестабилизации Европы. Бербок заявила, что предыдущее правительство Германии может усомниться в необходимости эксплуатации газопровода, если Москва начнет наступление на Украину. Хотя западные страны не предоставляют доказательств намерениям, которые якобы есть у России, Берлин и Вашингтон договорились о мерах на случай эскалации.

16 Германия на время приостановила процесс сертификации «Северного потока-2», отметив, что это связано с юридическими изменениями.