Объедающаяся гамбургерами работница «Макдоналдса» стала самой сильной женщиной

Объедающаяся гамбургерами каждый день работница «Макдоналдс» стала самой сильной женщиной в мире в категории старше 40 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

40-летняя Мария Кшесинска из Великобритании была признана самой сильной женщиной по версии World Heavy Events Association на чемпионате мира, прошедшем в финском городе Куопио. Спортсменка считает, что стала победительницей в том числе и потому, что регулярно ела куриные наггетсы, гамбургеры, сэндвичи «Биг Тейсти» и пила молочные коктейли на работе.

Британка победила в категориях Masters (40 лет и старше) и получила титул самой сильной женщины мира в номинации Natural, где участвуют атлеты, сдавшие анализы на допинг. В ходе соревнований Кшесинска переворачивала покрышки весом 200 килограммов, переносила мешки с песком, подняла квадроцикл весом 200 килограммов и поучаствовала в метании тяжелых предметов на расстояние три с половиной метра.

«Для меня было огромной честью стать сначала самой сильной женщиной Британии в своей категории, а потом повторить этот успех на мировом уровне», — сказала Кшесинска после победы. Она добавила, что начала заниматься пауэрлифтингом несколько лет назад, когда восстанавливалась после травмы колена.

Ранее сообщалось, что в Великобритании циркачка дотянула фургон до заправки с помощью собственных волос. Впервые подобный трюк был выполнен в Китае.