Участница обстрелянного талибами протеста в Кабуле рассказала о произошедшем

Афганская активистка и основательница культурно-социальной организации Tamana Тамана Заряб Парьяни поделилась деталями обстоятельств, при которых произошел обстрел женского протеста в Кабуле боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России). В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что боевики потребовали от участниц акции «заткнуться и разойтись по домам».

По словам девушки, боевики заявили, что исламские законы запрещают женщинам выходить на улицы без сопровождения одним из их родственников-мужчин. «Они не позволяют нам ничего делать, они просто хотят, чтобы мы сидели по домам», — рассказала Парьяни. Она также поделилась кадрами с демонстрации. На записи видно, как она спорит с одним из талибов.

Активистка заявила, что несмотря на произошедшее продолжит участвовать в протестных акциях. «Я просто хочу свободы, справедливости, равенства в моей стране, для нашего народа», — сказала она.

Ранее Парьяни рассказала, что две девушки получили легкие ранения, когда талибы открыли огонь, чтобы разогнать собравшихся. По ее словам, боевики также арестовали освещавших демонстрацию журналистов и изъяли у них камеры. Акция протеста прошла 28 декабря недалеко от столичной больницы. Десятки девушек вышли на улицы с транспарантами «Мы ​​— голос голодного народа», «Справедливости!», «Да здравствует человечество».