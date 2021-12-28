Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Участница обстрелянного талибами протеста в Кабуле рассказала о произошедшем

Афганская активистка Парьяни рассказала об обстреле женского протеста боевиками «Талибана»

Афганская активистка и основательница культурно-социальной организации Tamana Тамана Заряб Парьяни поделилась деталями обстоятельств, при которых произошел обстрел женского протеста в Кабуле боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в России). В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что боевики потребовали от участниц акции «заткнуться и разойтись по домам».

По словам девушки, боевики заявили, что исламские законы запрещают женщинам выходить на улицы без сопровождения одним из их родственников-мужчин. «Они не позволяют нам ничего делать, они просто хотят, чтобы мы сидели по домам», — рассказала Парьяни. Она также поделилась кадрами с демонстрации. На записи видно, как она спорит с одним из талибов.

Активистка заявила, что несмотря на произошедшее продолжит участвовать в протестных акциях. «Я просто хочу свободы, справедливости, равенства в моей стране, для нашего народа», — сказала она.

Ранее Парьяни рассказала, что две девушки получили легкие ранения, когда талибы открыли огонь, чтобы разогнать собравшихся. По ее словам, боевики также арестовали освещавших демонстрацию журналистов и изъяли у них камеры. Акция протеста прошла 28 декабря недалеко от столичной больницы. Десятки девушек вышли на улицы с транспарантами «Мы ​​— голос голодного народа», «Справедливости!», «Да здравствует человечество».

Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края
Российский нарколог назвал лучшую закуску к алкоголю
Российская актриса поставила новогоднюю елку и вызвала критику в сети
Участница обстрелянного талибами протеста в Кабуле рассказала о произошедшем
Лещенко заступился за «Голубые огоньки»
Ученые впервые раскрыли мумию Аменхотепа с помощью томографии
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
В МВД раскрыли подробности задержания стрелка в больнице на Ставрополье
Названо число эмигрировавших в Польшу белорусов после избрания Лукашенко
Встречающим Новый год в одиночестве россиянам дали совет
Турция начнет забирать доллары и евро у населения
Российского юриста задержали после заявления о похищенных в Чечне родных
Попова назвала Россию единственной изучившей омикрон страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter