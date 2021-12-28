Собянин рассказал о личной традиции на Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала ТВЦ о личной традиции на Новый год.

По словам мэра, накануне праздника он «уже лет 35» ждет звонка своего заместителя. «У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам, и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема!"», — поделился он. Мэр уточнил, что такие звонки происходят не часто, но в каждый Новый год происходит много чрезвычайных случаев.

Ранее Собянин ответил на вопрос об ограничениях в Москве на Новый год. По его словам, в столице не планируется дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Все будет зависеть от ситуации. Она достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая», — заявил мэр.