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Собянин рассказал о личной традиции на Новый год

Мэр Москвы Собянин заявил, что накануне Нового года по традиции ждет звонка своего зама
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала ТВЦ о личной традиции на Новый год.

По словам мэра, накануне праздника он «уже лет 35» ждет звонка своего заместителя. «У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам, и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема!"», — поделился он. Мэр уточнил, что такие звонки происходят не часто, но в каждый Новый год происходит много чрезвычайных случаев.

Ранее Собянин ответил на вопрос об ограничениях в Москве на Новый год. По его словам, в столице не планируется дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Все будет зависеть от ситуации. Она достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая», — заявил мэр.

Марина Совина
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