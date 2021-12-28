Мэр Москвы Сергей Собянин оценил популярность общественного транспорта во время пандемии. Об этом он сообщил в эфире ТВЦ, передает РИА Новости.

По его словам, число москвичей, пользующихся общественным транспортом, сократилось примерно до 60 процентов, то есть до уровня 2010 года. При этом Собянин отметил, что в 2019 году этот показатель был на уровне 70 процентов. Мэр также подчеркнул, что сейчас из-за пандемии многие опасаются пользоваться общественным транспортом, поэтому пересаживаются на автомашины, однако это временное явление. Помимо этого, он добавил, что, когда ситуация улучшится с эпидемиологической точки зрения, пропорция людей, пользующихся общественным транспортом и личными автомобилями, восстановится.

«Это очень важно, потому что город не может вместить все машины», — объяснил Собянин. Мэр также рассказал, что, когда в Москве в сутки проезжает по улицам до трех миллионов машин, то все в порядке, но, когда их больше, ситуация ухудшается.

Ранее Собянин заявил, что в случае прихода омикрон-штамма коронавируса в Москву власти постараются сделать ограничения минимальными. Градоначальник отметил, что пандемия COVID-19 длится уже два года, люди адаптировались к реальности с вирусом, город и экономика нормально функционируют, все остальные отрасли также нормально работают.