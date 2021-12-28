Адвокат оценил требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал»

Адвокат Генри Резник, представляющий интересы общества «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом), оценил обращение Генеральной прокуратуры в Верховный суд России о ликвидации организации. По его словам, подобное требование является недобросовестным заявлением неосновательного иска. Об этом сообщает ТАСС.

«Я полагаю, что исковое заявление подпадает полностью под формулировку ч. 7 ст. 45 Кодекса административного судопроизводства», — сказал он и добавил, что решение по иску может быть предрешено.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров обвинил «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов. Он отметил, что общество, с одной стороны, спекулирует на теме репрессий, представляя СССР террористическим государством, а с другой — занимается реабилитацией нацистских преступников, виновных в убийствах советских граждан.

11 ноября Генпрокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд. Причиной указывается неоднократное нарушение закона об иноагентах. В организации эти нарушения отрицают и заявляют, что дело носит политический характер.