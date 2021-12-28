Пациент назвал пришедшего в больницу с автоматом врача уравновешенным

Пациент анестезиолога Андрея Мирошниченко, который ворвался в больницу Светлограда с автоматом и открыл стрельбу, назвал его спокойным и уравновешенным. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Он отметил, что знает врача только как хорошего доктора, а что могло послужить поводом для подобного поступка, ему неизвестно.

«Я никогда не слышал, чтобы у него были какие-то конфликты. С его женой я не знаком. Видел несколько раз в нерабочей обстановке, она показалась мне нормальной», — рассказал пациент.

28 декабря сообщалось, что вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в Ставрополье. Нетрезвый врач стрелял по стенам, дверям и в потолок больницы из карабина. Сотрудники лечебного учреждения прятались от него кабинетах. Нападавшего задержали и обезвредили сотрудники правоохранительных органов, в результате атаки пострадавших не оказалось.

Позднее стала известна личность нападавшего. Им оказался 36-летний хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко, который пришел выяснять отношения с 33-летней бывшей женой, которая работала в той же больнице медсестрой.