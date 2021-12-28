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Около Верховного суда начались задержания

SHOT: у Верховного суда перед оглашением приговора по «Мемориалу» начались задержания

В Москве около здания Верховного суда, до оглашения приговора о ликвидации международного «Мемориала» (признан в России иностранным агентом), начались задержания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что Верховный суд принял решение о ликвидации «Мемориала» после соответствующего иска Генеральной прокуратуры. В ходе судебного заседания иск о ликвидации организации поддержали Минюст и Роскомнадзор.

Международный «Мемориал» занимается исследованием советских репрессий, реабилитацией жертв, а также помощью их семьям. Правозащитный «Мемориал» — «юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным». Обе структуры находятся в реестре иностранных агентов уже свыше пяти лет.

Никита Абрамов
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