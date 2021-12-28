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Бывший тренер сборной России рассказал о слабых местах в игре молодежки на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Плющев: прогнозы о результате на МЧМ делать рано
Владимир Плющев

Владимир Плющев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный тренер национальной и молодежной сборных России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал выступление россиян на молодежном чемпионате мира 2022 года в Канаде. Специалист высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Он отметил, что прогнозы о результате команды на турнире делать рано. «Об этом можно будет говорить только после того, как станет понятно, на кого мы попадаем в плей-офф. Пока же нашей команде нужно выиграть оставшиеся матчи в группе, а она у нас очень сильная. Встречи со Словакией и США будут сложными», — заявил Плющев.

Тренер также рассказал о слабых местах в игре российской молодежки. «Нужно прибавлять в технико-тактических действиях. В матче с сильным соперником — шведами — наша команда действовала немного прямолинейно, ребята хотели взять скандинавов нахрапом», — добавил Плющев.

Россияне провели два матча на чемпионате мира-2022. В первой встрече команда Сергея Зубова уступила Швеции (3:6), а во второй игре победила Швейцарию (4:2). На групповом этапе сборной России также предстоит 30 декабря встретиться со Словакией, а 1 января сыграть с США.

Алексей Гусев
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