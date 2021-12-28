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Один из главных должников России поставил неожиданный рекорд по добыче нефти

PDVSA: Венесуэла повысила добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки впервые за время санкций

Фото: Shutterstock

Объем суточной добычи нефти в Венесуэле превысил миллион баррелей, что стало самым высоким показателем с 2019 года, когда ужесточение санкций лишило страну прямого доступа к международному рынку. Об этом говорится в сообщении государственной нефтяной компании PDVSA, на которое ссылается Bloomberg.

Авторы отмечают, что информация от 24 декабря стала неожиданностью для экспертов. Они предположили, что речь идет не о среднем, а о разовом суточном показателе, то есть временном скачке, на который, как правило, в отрасли не обращают внимания. В пересчете на полный месяц такие данные означали бы, что добыча выросла на 21 процент по сравнению с ноябрем. При этом рекорд был бы поставлен на фоне высокого уровня изношенности оборудования и краж.

Венесуэла остается одним из главных должников России. На момент введения санкций по нефти ее долг, по данным Всемирного банка, достиг миллиарда долларов. Продажа сырья для страны остается основным источником дохода, в том числе и для исполнения внешних обязательств.

Brent от TradingView

В ноябре 2020 года Reuters предположило, что Россия помогает Венесуэле обходить санкции. Позднее сообщалось, что страна смогла почти утроить экспорт сырой нефти.

Директор по геополитическим рискам Rapidan Energy Advisor Фернандо Феррейра предположил, что если PDVSA попробует сохранить уровень добычи выше миллиона баррелей в сутки, то столкнется с резким ростом числа аварий и поломок.

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Платон Щукин
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