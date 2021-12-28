Раскрыта ответная стратегия НАТО на претензии России

Профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз в беседе с «Лентой.ру» раскрыл стратегию, которую НАТО может применить в ответ на претензии России в отношении альянса. В Москве заявляют, что альянс окружил Россию военными базами. В ответ НАТО может упрекнуть Москву в том, что она сама окружила страны альянса, разместив свои военные базы в Сирии, Армении и Азербайджане.

«Заявления об окружении Россией Турции, страны-форпоста НАТО, нанесут мощный удар по России ее же оружием», — считает турецкий политолог. Йылмаз заявил, что Анкара недовольна «односторонними шагами и условиям» Москвы, а ее требования к НАТО о предоставлении гарантий безопасности не приведут к миру в регионе.

Ранее стало известно, что 10 января состоятся переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями. 12 января пройдет встреча российской делегации с представителями НАТО, а 13 января — с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности. Документы были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Россия предложила государствам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину.