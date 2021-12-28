Российских таможенников поймали на взяточничестве от китайского торговца

Забайкальский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы гражданина Китая за подкуп российских таможенников. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иностранец признан виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Осужденный также должен выплатить штраф в 600 тысяч рублей.

По данным ФСБ, гражданин Китая в 2020 году вступил в сговор с инспекторами Читинской таможни на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск». Китайский торговец через посредников передавал им деньги за фиктивные досмотры грузов, поступавших в Россию. Тем самым он хотел скрыть истинные объемы прибывающих из-за рубежа товаров, чтобы не платить таможенные платежи.

Спецслужбы поймали инспекторов, когда они успели получить от иностранца 120 тысяч рублей. Мировой суд признал их виновными мелком взяточничестве (статья 291.2 УК РФ) и приговорил к штрафам с учетом признания ими вины и активного содействия следствию.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование по уголовному делу бывшего начальника Астраханской таможни генерала Ильдара Саидова, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий. Мужчину отдадут под суд за взятку.