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Назван срок стабилизации цен на жилье в России

Глава банка «Открытие» Задорнов: цены на недвижимость стабилизируются в середине 2022 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Цены на жилье в России стабилизируются «где-то в середине» 2022-го. Такой срок назвал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24» (трансляция ведется на YouTube). По словам банкира, в следующем году ожидается снижение влияния льготной ипотеки и повышенного спроса на стоимость недвижимости.

Уже в первом квартале 2022-го средний платеж по ипотеке в Москве и в большинстве регионов России вернется на уровень 2019 года, отметил эксперт. И если не будет скидок от застройщиков или новых мер господдержки покупателей жилья, спрос на жилую недвижимость существенно замедлится, указал Задорнов.

«Это означает, что где-то в середине следующего года цены на жилье стабилизируются, что у них не будет уже этой динамики, подогреваемой льготными программами и спросом», — констатировал он, добавив, что ставки по ипотеке в определенный момент вырастут до 11-11,5 процента.

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Ранее управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин заявил, что в 2022 году среднегодовая фактическая цена на жилье в России может уменьшиться на три-пять процентов. По его мнению, динамику рынка недвижимости будет определять один ключевой фактор — завершение программы льготной ипотеки.

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Нина Ташевская
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