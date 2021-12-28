Загитова обратилась к Москвиной и перепутала ее имя

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в ледовом шоу, посвященном 80-летию заслуженного тренера Тамары Москвиной. Об этом сообщает Sport24.

После выступления спортсменка обратилась с поздравлениями к юбилярше и перепутала ее имя, назвав специалиста Татьяной. «Спасибо больше, что дарите нашей стране такие прекрасные пары, олимпийские медали. Безумно приятно сегодня здесь находиться», — сказала Загитова. После этого она подарила Москвиной букет цветов.

Москвина с 2014 года руководит детско-юношеской спортивной школой Олимпийского резерва «Звездный лед» в Санкт-Петербурге. В настоящее время она тренирует действующих чемпионов мира и России Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а также действующих чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.