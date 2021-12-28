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Россия положит заслон расширению НАТО на восток

Замглавы МИД России Рябков: призываем США к быстрым переговорам по гарантиям безопасности

Фото: Globallookpress.com

Россия не поддерживает озвученную США размытую и второстепенную повестку дня в рамках переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Дипломат призвал американскую сторону сосредоточиться исключительно на конкретных проектах документов, которые представила Москва. По его словам, учитывая степень разногласий между сторонами, предстоящие переговоры — очень тяжелая задача.

«Мы призываем к переговорам, причем интенсивным и быстрым. Мы считаем, что вопрос не просто назрел, он перезрел», — заключил Рябков. Он подчеркнул, что Россия не станет более мириться с расширением сил НАТО на восток и намерена положить этому заслон.

Замглавы МИД рассказал, что Москва будет добиваться резкого сокращения военного присутствия США и Североатлантического альянса у российских границ. «Мы не можем обойтись без серьезного углубленного проговора именно этой тематики в ходе предстоящих контактов», — уточнил он.

Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января. 12 января пройдет встреча российской делегации с представителями НАТО, а 13 января — с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Екатерина Андреева
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