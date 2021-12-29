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Выкуривавший по 40 сигарет в день в два года мальчик сумел побороть зависимость

Бросивший курить по 40 сигарет в день мальчик стал съедать по три банки сгущенки ежедневно
Арди Ризал

Арди Ризал. Кадр: The Sydney Morning Herald

Мальчик с острова Суматра, Индонезия, Арди Ризал прекратил выкуривать по 40 сигарет в день и изменился до неузнаваемости. Его историю публикует Daily Mirror.

Первую сигарету Ризал попробовал в полтора года с подачи отца. Мальчик быстро пристрастился к табаку и в два года выкуривал не менее 40 сигарет ежедневно. У ребенка быстро появилась зависимость: когда у него не было возможности курить, он начинал биться головой об стену.

Чтобы помочь сыну побороть зависимость, мать Ризала отвела его к врачу. В итоге ребенок сумел бросить курить, но сменил одну зависимость на другую и стал переедать. В то время он мог съесть три банки сгущенки за день.

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Родительница мальчика решила не сдаваться и обратилась за помощью к диетологу, который составил Ризалу индивидуальную программу питания. Здоровая пища помогла индонезийцу сбросить лишние килограммы и прийти в хорошую физическую форму. Сейчас Ризалу 13 лет: он не курит и каждый день ест свежую рыбу, овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что двухлетнего индонезийца из города Сукабуми на острове Ява, который пристрастился к сигаретам и выкуривал две пачки в день, попытались отучить от вредной привычки при помощи игрушек и сладостей. Он получил от местных властей несколько ящиков печенья и молочной смеси.

Евгения Черкасова
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