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Женщины в Кабуле вышли на протест и потребовали от США разморозить госрезервы

Женщины в Кабуле устроили митинг с призывом разморозить госрезервы Афганистана

Фото: Ali Khara / Reuters

Десятки женщин в афганской столице Кабул вышли на акцию протеста и потребовали, чтобы Соединенные Штаты разморозили госрезервы Афганистана. Об этом сообщает Aamaj News.

Афганки устроили митинг из-за тяжелого экономического положения. Они скандировали лозунги с призывом к администрации президента США Джо Байдена вернуть деньги в страну.

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6 октября

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев предсказал катастрофу мирового масштаба из-за кризиса в Афганистане, если западные страны не разморозят афганские счета. Он раскритиковал ряд стран, в том числе США, за отказ помочь афганцам из-за того, что разблокированными счетами завладеет захватившее власть в стране движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

В середине августа, после того, как талибы захватили власть в стране, Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, зависимой от иностранных вливаний. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в американской Федеральной резервной системе. Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны — США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков.

Несмотря на это, в декабре ООН оказала стране гуманитарную помощь в размере 16 миллионов долларов.

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Анжелика Бережная
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