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Сына бывшего соперника Лукашенко обвинили в организации беспорядков

Сыну экс-главы Белгазпромбанка Бабарико предъявили новые обвинения

Фото: Tut.By / Reuters

Сыну экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Эдуарду предъявили новые обвинения — в разжигании вражды и организации беспорядков. Об этом сообщает Zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу штаба Бабарико.

По этим обвинениям Эдуарду Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы. Его статус по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов остается неизвестным, поскольку адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.

В 2020 году Виктор Бабарико решил баллотироваться на пост президента Белоруссии. Его называли главным соперником Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Бывшего главу Белгазпромбанка вместе с сыном задержали за два месяца до голосования, когда они ехали в Центризбирком сдать необходимые для выдвижения в кандидаты подписи.

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27 декабря

В июне 2021 года Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, признав его виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». Политик отрицает свою вину.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена популярного арестованного блогера Светлана Тихановская, — 10 процентов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за границу.

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София Сарджвеладзе
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