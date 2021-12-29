Украину обвинили в попытке вызвать «военный психоз» у граждан

Достичь мира в Донбассе возможно лишь путем политического урегулирования, а не угрозами и ультиматумами, как того желает руководство Украины. С таким заявлением выступил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Юрий Бойко, его слова приводит издание «Страна.ua».

Политик обвинил власти республики в попытке вызвать «военный психоз» у граждан, распуская слухи о скором вторжении российских войск. «Прошлая власть использовала войну как технологию и списывала на нее все — коррупцию, воровство. Нынешняя — продолжает этот путь и списывает на войну свой непрофессионализм, стагнацию в экономике, высокие тарифы», — сказал Бойко.

Депутат добавил, что его партия осталась фактически единственной политической силой в стране, которая пытается добиться возвращения Украины к выполнению Минских соглашений. Он подчеркнул, что ключевое условие для мира в регионе — политическая воля президента Владимира Зеленского и его окружения.

«Люди ждут мира, и политики обязаны оправдать их ожидания. А если нет политической воли — уйти, уступить свое место тем, кто сможет вернуть мир и единство Украине», — заключил парламентарий.

26 декабря самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины в ракетном обстреле города Горловка. Речь идет о двух противотанковых ракетах, которые упали вблизи жилых районов города. Обстрел, предположительно, велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Гладосово.