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Украину обвинили в попытке вызвать «военный психоз» у граждан

Юрий Бойко: власти пытаются вызвать «военный психоз» у украинцев слухами о войне с Россией
Юрий Бойко

Юрий Бойко. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Достичь мира в Донбассе возможно лишь путем политического урегулирования, а не угрозами и ультиматумами, как того желает руководство Украины. С таким заявлением выступил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Юрий Бойко, его слова приводит издание «Страна.ua».

Политик обвинил власти республики в попытке вызвать «военный психоз» у граждан, распуская слухи о скором вторжении российских войск. «Прошлая власть использовала войну как технологию и списывала на нее все — коррупцию, воровство. Нынешняя — продолжает этот путь и списывает на войну свой непрофессионализм, стагнацию в экономике, высокие тарифы», — сказал Бойко.

Депутат добавил, что его партия осталась фактически единственной политической силой в стране, которая пытается добиться возвращения Украины к выполнению Минских соглашений. Он подчеркнул, что ключевое условие для мира в регионе — политическая воля президента Владимира Зеленского и его окружения.

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«Люди ждут мира, и политики обязаны оправдать их ожидания. А если нет политической воли — уйти, уступить свое место тем, кто сможет вернуть мир и единство Украине», — заключил парламентарий.

26 декабря самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины в ракетном обстреле города Горловка. Речь идет о двух противотанковых ракетах, которые упали вблизи жилых районов города. Обстрел, предположительно, велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Гладосово.

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Михаил Кириллов
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