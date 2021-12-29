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На Украину запретили ввоз пяти детских книг из-за пропаганды «имперских доктрин»

Госкомтелерадио Украины запретил ввоз пяти детских книг из России за «пропаганду»

Фото: Gleb Garanich /  Reuters

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в страну пяти детских книг из России из-за наличия в них пропаганды «государства-агрессора» и его «имперских геополитических доктрин». Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Одной из таких книг стала «365 сказок и стихов на каждый день» издательства «Проф-Пресс». Украинские чиновники нашли в нем стихотворение, «прославляющее русскую армию, которая всех защищает и спасает». Под запрет попала и книга «Удивительные факты», где одна из глав оказалась посвящена императрице Екатерине Великой, а также три других произведения.

«Эксперты признали, что вышеуказанные издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин», — говорится в сообщении Госкомтелерадио.

С 2017 года на Украине действует закон «Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера». Он обязывает получать разрешение Госкомтелерадио для ввоза российских книг на территорию страны.

В 2020 году ведомство запретило ввоз на Украину трех российских детских книг, в числе которых оказалась «Транспорт. Развиваем малыша». На одной из ее страниц был изображен советский танк с серпом и молотом. Чиновники сочли картинку пропагандой коммунистической тоталитарной символики.

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Михаил Кириллов
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