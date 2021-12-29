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Отправившегося в одиночный поход на Колыму россиянина нашли мертвым

Турист из Пскова найден мертвым в лесу в Магаданской области

Фото: УМВД России по Магаданской области

Российский турист, отправившийся в одиночный лыжный поход по Колыме, найден мертвым. Об этом пишет «Магаданская правда».

Отмечается, что тело жителя Пскова Дмитрия Зыбина, который числился пропавшим без вести четыре дня, было найдено в лесу в Магаданской области. По версии председателя некоммерческой организации «Отряд поиска пропавших детей — Магадан» Юлии Домриной, Зыбин умер от переохлаждения. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным уголовного розыска ОМВД России по Магадану, 25 декабря россиянин ушел один на лыжах в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа» (река Окса, мыс Островной), с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

Ранее в декабре турист из Израиля, упавший с десятиметровой высоты на леднике Охо-дель-Альбино в Аргентине, записал прощальное видео для Instagram, в котором вкратце рассказал подробности случившегося и попросил связаться с его матерью. Пост увидели местные спасатели и направились на поиски молодого человека, израильтянину удалось дождаться помощи.

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Дарья Рыбак
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