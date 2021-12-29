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Россиян предупредили об ограничениях выезда за рубеж из-за долгов

ФССП: россиянам с долгами на 30 тысяч рублей запретят выезд из страны

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Российских туристов, планирующих путешествия за рубеж на новогодние праздники, предупредили об ограничениях выезда за пределы страны из-за задолженностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Так, размер задолженности, из-за которой может быть установлено временное ограничение на выезд из страны, составляет 30 тысяч рублей. При этом исключениями являются неуплаты по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений — максимальный долг по ним установлен в размере 10 тысяч рублей.

Также отмечается, что если турист не погасил задолженность за два месяца со дня окончания срока для добровольного исполнения, то пристав может вынести постановление о запрете выезда за границу даже при задолженности от 10 тысяч рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что российские путешественники массово решили провести зимние праздники в трех зарубежных странах — Турции, Армении и Молдавии. Также в список востребованных у отечественных туристов направлений вошли ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария.

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Дарья Рыбак
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