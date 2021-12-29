Россиянка отдохнула в мигрантском районе Дубая и осталась в восторге

Российская туристка побывала в районе Бур Дубай, который в основном заселяют мигранты из Пакистана и Индии, и осталась в восторге от отдыха. О поездке она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, тур с проживанием в небольшом трехзвездочном отеле с перелетом обошелся в 70 тысяч рублей за двоих — россиянка призналась, что ее подкупила такая низкая цена. При этом ей также захотелось побывать в новом месте и сравнить элитные районы Дубая (Джумейра, Даунтаун Дубай и Дубай-Марина) с районами «для бедных»: Дейра и Бур Дубай.

«Безопасность в Дубае на очень высоком уровне, поэтому туристу не страшно гулять даже в районах для эмигрантов», — отметила путешественница.

Автор блога также добавила, что несмотря на отсутствие роскоши, элитной недвижимости и высотных зданий, районы выглядят ухоженными и приятными, а также чувствуется особый колорит. Так, она подчеркнула, что на фасадах домов видны следы ежегодного ремонта, на улицах чисто, а также здесь есть большое количество кафе, пекарен, магазинов и частных ателье.

«В районах Бур Дубай и Дейра редко встретишь дорогие машины, жители этих районов в основном ездят на подержанных иномарках. Но для нас было очень показательным, когда после дождя мы проходили мимо лужи и все машины притормаживали, чтобы не дай бог нас не обрызгать. Нельзя так говорить, но мы не ожидали такой вежливости от мигрантов», — призналась туристка.

Ранее в декабре российская туристка решила сэкономить на отдыхе в ОАЭ, купив тур за 62 тысячи рублей на двоих, и описала поездку словами «не вернусь и советовать не буду». Так, одной и своих главных ошибок при покупке путевки путешественница назвала отказ от питания на обед и ужин в отеле.