Названы предположительные сроки сертификации «Северного потока-2»

Сертификации «Северного потока-2» можно ожидать к лету будущего года, заявил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что со стороны Федерального сетевого агентства ФРГ нет затягивания сроков, сейчас идет нормальная процедура проверки документов.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве ФРГ сообщили, что в ситуации с сертификацией оператора «Северного потока-2» на данный момент ничего не изменилось. Представитель агентства напомнила, что глава регулятора Йохен Хоман ранее говорил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации не ждет, а необходимых документов не поступало. По ее словам, ситуацию по-прежнему отражают заявления ведомства от 16 ноября.

Тогда агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора, обосновывая это причинами правового характера. Предполагалось, что процесс возобновится, когда компания передаст основной капитал, касающийся сегмента в Германии, немецкому дочернему предприятию. Проверка продолжится при поступлении новых документов.

Нормальная процедура

Проект выгоден в первую очередь Германии, отметил экономист, поэтому их стороне препятствовать сертификации «Северного потока-2» не логично. «Никто ничего не тянет. Сроки сертификации поменялись из-за того что Россия неправильно оформила документы и сейчас будет переделывать. Реально все это будет к лету в лучшем случае», — добавил Кульбака.

Он сообщил, что процедурой проверки занимается уполномоченная на это организация, имея в виду Федеральное сетевое агентство ФРГ, деятельность которой не стоит подозревать в политической игре. «От политиков тут вообще мало что зависит», — высказался финансовый аналитик.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь заявил, что сорвать реализацию «Северного потока-2» невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу. По словам Новака, ранее он слышал много разных заявлений о том, что газопровод никогда не будет достроен, но в итоге строительство удалось завершить.