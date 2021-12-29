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Дома в российском регионе под Новый год затопило фекалиями

Два многоквартирных дома в Агаповском районе Челябинской области затопило фекалиями

Кадр: Анна Курочкина

Два многоквартирных дома в Агаповском районе Челябинской области в преддверии Нового года затопило фекалиями. Сотрудники коммунальных служб в российском регионе заявили, что не смогут устранить аварию до 2022 года. Об этом пишет Znak.

Жители дома № 1/1 на улице Правобережной пожаловались на неприятный запах ранее в декабре. Осмотревшие здание коммунальщики выяснили, что прорвало коммунальную трубу, однако решили оставить все как есть из-за отсутствия шлангов для откачки жижи. Собственникам квартир рабочие посоветовали ждать, пока жидкость высохнет сама.

В доме № 13 на улице Железнодорожной ситуация серьезнее — канализационные потоки вытекают прямо в квартиры, жильцам приходится самостоятельно собирать воду в емкости. Причиной аварии сотрудники ЖКХ назвали засор, однако оборудования для его устранения в районе нет — за ближайшим устройством для прочистки канализации нужно ехать в Магнитогорск.

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Глава ЖКХ в администрации Агаповского района Алексей Мирошин пообещал выделить средства на ликвидацию аварий, но произойдет это не раньше января 2022 года. Однако пострадавших собственников такой расклад не устроил — они обратятся в суд, если проблема не решится до 30 декабря.

Ранее фекалиями затопило старинный дом-памятник в Санкт-Петербурге. Причиной возникновения зловонной лужи глубиной около 40 сантиметров стала пробоина в канализационном колодце. Оперативно устранить проблему помешал правовой статус помещения, где произошла авария — водоканал и управляющая компания долго не могли решить, чья это зона ответственности.

Анна Аверьянова
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