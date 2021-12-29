Украинский депутат начал продавать в сети «антисептик от кремлевской заразы»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко открыл интернет-магазин фирменного мерча, где начал продавать «антисептик от кремлевской заразы» и футболки с лозунгом «Кубань — наша!». Площадка получила название Goncharenko friends shop.

Как следует из описания сайта, новый проект депутата не является коммерческим, он призван поддержать образовательные «Гончаренко-центры», которых в стране насчитывается 23. Все средства от продажи в сети, как уверяет политик, пойдут на развитие «культурного пространства» в украинских городах.

Среди выставленных на продажу товаров, помимо антисептика и футболок, можно найти и другую одежду с любимыми выражениями Гончаренко, в том числе: «Держим строй — вместе мы сила» и «Киев был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали».

Гончаренко не раз называл Кубань «украинскими этническими землями», отрезанными от страны «волею судьбы». Он уверял, что российский регион с его селами и станицами «больше выглядит как Украина», и обещал силой забрать его у «страны-агрессора».