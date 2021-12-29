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69-я параллель

Найденного в Якутии фламинго отправят в зоопарк Красноярска

Фламинго Гришу из Якутии передадут в зоопарк Красноярска

Фото: пресс-служба Минэкологии республики Саха (Якутия)

Фламинго Гришу, которого нашли в Ленском районе Якутии, передадут в зоопарк Красноярска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в правительстве региона.

Перед отправкой птицы необходимо провести лабораторное обследование, чтобы исключить инфекционные заболевания.

«В ветеринарной лечебнице Мирного провели клинический осмотр фламинго и взяли пробу крови, которую направили в Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательная лабораторию для исследования на грипп, микоплазмоз, орнитоз», — рассказали в правительстве Якутии.

Сейчас Гриша находится на передержке в питомнике природного парка «Живые алмазы Якутии».

Ранее на Ямале нефтяники нашли на месторождении замерзающего фламинго и спасли его. Сотрудники Спорышевского месторождения во время ночного обхода обнаружили птицу на территории предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Фламинго был жив, но сильно замерз. Нефтяники аккуратно перенесли его в служебное помещение и отогрели.

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Анна Филипенко
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