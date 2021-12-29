В Совфеде оценили слова главы КС о возможности возвращения смертной казни

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова оценила слова председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина о возможности возвращении смертной казни в Россию. Об этом пишут «Известия».

«Мы ее не просто отменили, это международное обязательство Российской Федерации. Если Россия пойдет на нарушение международных обязательств, пусть это будет на совести Зорькина», — заявила она.

Ранее глава КС Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил, что в России могут отменить мораторий на смертную казнь.

В свою очередь судья в отставке Владимир Комсолев заявил, что отмена моратория на смертную казнь приведет к ухудшению положения граждан. По его словам, подобная мера не будет являться сдерживающим фактором для злоумышленников.