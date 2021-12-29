Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде оценили слова главы КС о возможности возвращения смертной казни

Член Совфеда Нарусова: отмена смертной казни была международным обязательством России
Людмила Нарусова

Людмила Нарусова. Фото: Совет Федерации РФ

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова оценила слова председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина о возможности возвращении смертной казни в Россию. Об этом пишут «Известия».

«Мы ее не просто отменили, это международное обязательство Российской Федерации. Если Россия пойдет на нарушение международных обязательств, пусть это будет на совести Зорькина», — заявила она.

Ранее глава КС Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил, что в России могут отменить мораторий на смертную казнь.

В свою очередь судья в отставке Владимир Комсолев заявил, что отмена моратория на смертную казнь приведет к ухудшению положения граждан. По его словам, подобная мера не будет являться сдерживающим фактором для злоумышленников.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева
Ким Чен Ын небывало похудел
В США рассказали о нарушениях в трибунале по делу Саддама Хусейна
В центре Гамалеи раскрыли сроки начала продаж назальной вакцины от COVID-19
Названы российские города с идеальной погодой в новогоднюю ночь
Украина пообещала отказаться от тотальных локдаунов
Экс-солистка «Серебра» дала отпор хейтерам снимком топлес
Москва анонсировала создание комиссии по границе между Арменией и Азербайджаном
Российский футболист назвал преимущества жизни в Чехии
В Киеве заявили об угрозе появления в Донбассе «грязной бомбы»
Голландцы наводнили Бельгию из-за локдауна
Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника
Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter