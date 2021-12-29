Судья в отставке оценил идею вернуть смертную казнь в России

Отмена моратория на смертную казнь приведет к ухудшению положения граждан, что в норме права считается регрессом, уверен судья в отставке Владимир Комсолев. Он рассказал «Ленте.ру», что высшая мера наказания не остановит людей с уголовным мышлением от преступлений.

Научно доказано, что смертная казнь не является сдерживающим фактором для злоумышленников, отметил Комсолев. По его словам, особо тяжкие преступления продолжают совершать в тех странах, где применяется эта мера наказания. «Потому что большинство людей имеют правовое сознание — знают, что нельзя выходить на красный сигнал светофора. А есть категория людей с преступным мышлением, большинство из них не читает книги, тем более изменения Уголовного Кодекса», — подчеркнул судья в отставке.

Он также напомнил, что Протокол №6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни так и не был ратифицирован Россией. «Надеюсь, высказывание председателя Конституционного суда Валерия Зорькина больше носит характер размышления. Мне лично хотелось бы, чтобы это осталось просто мнением», — заключил правозащитник.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь в будущем.

