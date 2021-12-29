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Юрия Хованского освободили из-под стражи

Суд освободил из-под стражи обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Юрия Хованского

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в пропаганде терроризма, освобожден из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга изменил блогеру меру пресечения, определив ему запрет определенных действий. Об этом сообщает вечером 29 декабря «Фонтанка».

Как сообщают журналисты, находящиеся возле здания суда, друзья и поклонники Хованского скандируют: «Юра, выходи!» Блогера решили выпустить из СИЗО сегодня же, однако ему запретили пользоваться интернетом, выходить из дома с 22 до 10 часов, а также любые культурно-массовые мероприятия. Также Хованскому запрещено общаться с прессой, поэтому комментариев после выхода из здания суда он давать не будет.

Отмечается, что запрет на определенные действия будет действовать до 8 января.

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Ранее о соответствующем решении просило следствие. Прокурор объяснил, что Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. Помимо того, по его словам, из-за пандемии коронавируса введены ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. Также следователь заявил, что ютубер больше не может уничтожить материалы следствия, потому что они были защищены во время компьютерной экспертизы.

Блогер Юрий Хованский находился в СИЗО с июня 2021 года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение ютубером песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, Хованский и его защита, в свою очередь, настаивают на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в уголовном кодексе статьи, по которой в отношении блогера возбудили уголовное дело.

Дарья Кучерявых
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