В Совфеде высказались о возможности возвращения смертной казни в России

Вопрос о возвращении смертной казни в России больше относится к моральным аспектам, чем к правовым. Так о заявлении председателя Конституционного суда Валерия Зорькина высказался глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.

По мнению Клишаса, перед принятием решения важно понять, готово ли российское общество принять на себя ответственность за убийство человека.

Накануне председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни. В своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» Зорькин пояснил, что решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем.

Вопрос о возвращении смертной казни постоянно всплывает в обществе. Практически после каждого резонансного преступления звучат требования об отмене запрета на убийство злоумышленника, при этом чаще всего как граждане, так и некоторые законотворцы выступают за расстрелы террористов, убийц и педофилов. В частности, 22 декабря депутат Государственной Думы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для ряда преступников.